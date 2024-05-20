В Беларуси цены на бензин увеличиваются на 1 копейку с 21 мая 2024 года

Белнефтехим с 21 мая увеличивает на одну копейку розничные цены на АЗС страны, сообщает пресс-служба концерна.

Цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро – 2,27 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,37 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,59 руб., дизельного топлива – 2,37 руб.

Это первое изменение цен за последний год. В последний раз цены на топливо снижались на 1 копейку в мае 2023 года.

В сложившихся условиях комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь принято решение о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на 8 копеек. Изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку, сообщает пресс-служба предприятия.