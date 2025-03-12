Автомобильное топливо в Беларуси с 15 марта подорожает

Белнефтехим с 15 марта 2025 г. повышает розничные цены на АЗС страны, сообщила пресс-служба концерна.

«С 15 марта 2025 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС увеличатся на 2 копейки за литр», - говорится в сообщении.

Таким образом, цена автомобильного бензина составит: на АИ-92-К5-Евро – 2,36 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,46 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,68 рубля, ДТ – 2,46 рубля.

«С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива, с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта 2025 года», - пояснили в концерне.

Это первое подорожание топлива в 2025 году.