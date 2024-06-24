США, Южная Корея и Япония осудили сотрудничество России и КНДР

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в том числе поставки оружия из Северной Кореи в РФ. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В заявлении утверждается – развитие партнерства между КНДР и Россией должно вызывать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, и у тех, кто поддерживает Украину.

Три страны подтвердили свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять угрозам, представляемым КНДР.

В заявлении подчеркивается, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются железными.

США, Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам.