ЕС рассмотрит возможные санкции против Грузии из-за иноагентского закона

Министры иностранных дел стран Евросоюза 24 июня обсудят возможные санкции против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния". Об этом пишет издание Euractiv, которое ознакомилось с внутренним документом.

Ожидается, что министры обсудят документ с вариантами действий, подготовленный дипломатической службой ЕС в ответ на принятие противоречивого закона.

Брюссель призвал Тбилиси отозвать закон, который вызвал многонедельные массовые демонстрации, предупредив, что его принятие повредит надеждам Грузии на вступление в блок в ближайшем будущем.

"Существует широкое согласие, что ЕС должен отреагировать. Теперь нам просто нужно найти правильный баланс", – сказал дипломат ЕС, но предупредил, что пока непонятно, будут ли введены эти меры.

Как часть немедленных краткосрочных мер, документ предлагает приостановить двусторонние визиты на высоком уровне, встречи и мероприятия в рамках соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, а также прекратить дискуссии, переговоры и подписания двусторонних соглашений.

В документе предлагается "приостановить выплату средств, которые непосредственно идут на пользу грузинским властям, и прекратить обсуждение любой будущей помощи", а также пересмотреть финансовую помощь ЕС, "в том числе с целью усиления поддержки гражданского общества и независимых СМИ".

Эти меры могут быть отменены после отмены закона и "при условии, что беспокойство ЕС относительно сворачивания демократии будет смягчено с помощью четких публичных сообщений".

В случае "дальнейшего ухудшения ситуации", например, "применения насилия против протестующих" или "запугивания или серьезных нарушений в избирательном процессе", в документе о вариантах действий предлагаются более серьезные меры, в частности, повторное введение визовых правил для грузинских чиновников и дипломатов в соответствии с "шенгенским визовым требованием для всех владельцев грузинских дипломатических/служебных паспортов".

"Но поскольку их негативное влияние почувствуют преимущественно граждане, они должны быть приняты только в качестве крайней меры", – говорится в документе.

Внутренний документ также предлагает дополнительные меры "на случай фальсификации выборов и серьезных нарушений избирательного процесса".

В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которые, как опасается оппозиция, может повлиять новый закон.