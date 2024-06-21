Последнее обновление: 21.06.2024 17:24

США отправляют дипломата во Вьетнам после визита Путина

Соединенные Штаты отправляют во Вьетнам помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниела Критенбринка после визита Путина в эту страну. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Критенбринк посетит столицу Ханой в пятницу и субботу для встреч с высокопоставленными чиновниками, "чтобы подчеркнуть твердую приверженность США к реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Помощник госсекретаря также подтвердит поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама", – говорится в пресс-релизе.

В сентябре США и Вьетнам повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что является самым высоким уровнем дипломатических отношений.



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