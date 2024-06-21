Президент Молдовы подписала указ о начале переговоров о присоединении к ЕС

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Европейский союз.

"Сегодня я подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз. Молдова выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса кандидата 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова - ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", - сообщила Санду, которую цитируют СМИ.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова назначена главным переговорщиком от Молдовы.

"Республика Молдова выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, через два года после получения статуса страны-кандидата, 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова – ЕС, которая определяет начало переговоров о вступлении", – прокомментировала Санду.Об этом в пятницу сообщила администрация Санду.

21 июня состоялось заседание Национальной комиссии по вопросам европейской интеграции под председательством Санду. Члены комиссии обсудили общую переговорную позицию Молдовы в рамках первой межправительственной конференции Молдова-ЕС, которая состоится 25 июня в Люксембурге.

Переговорную позицию Молдовы в пятницу должно утвердить правительство.

Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Молдовой и Украиной.