США и Китай проводят первые за 5 лет неформальные переговоры по ядерной программе

Соединенные Штаты и Китай ведут полуофициальные переговоры по ядерному оружию, которые начались еще в марте, пишет Reuters.

Это первая подобная встреча с 2019 года. Представители Пекина заявили американским коллегам, что они не будут прибегать к атомной угрозе из-за Тайваня, сообщили агентству два американских дипломата, присутствовавших на переговорах.

Представители Китая выступили с заверениями после того, как их американские собеседники выразили обеспокоенность тем, что Китай может применить или угрожать применением ядерного оружия, если он потерпит поражение в конфликте из-за Тайваня, подчеркивает Reuters.

"Они заявили американской стороне, что абсолютно убеждены в том, что способны одержать победу в обычной борьбе с Тайванем без применения ядерного оружия", - сообщил агентству Дэвид Санторо, один из организаторов серии переговоров с американской стороны.

Вашингтон на двухдневных дискуссиях, проходивших в конференц-зале шанхайского отеля, представляли около полудюжины делегатов, включая бывших чиновников и ученых. Пекин направил делегацию ученых и аналитиков, в которую вошли несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии.