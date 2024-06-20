Последнее обновление: 20.06.2024 17:48

Премьер-министр Нидерландов станет следующим генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генсеком НАТО, пишет Politico

С кандидатурой Рютте на посту генерального секретаря согласились 32 члена Альянса.

После того как во вторник его кандидатуру одобрили Венгрия и Словакия, в четверг свою поддержку Рютте подтвердила Румыния, а румынский президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост главы НАТО, оповестив об этом союзников Альянса.

Напомним, 65-летний Йоханнис объявил о намерениях побороться за высший пост в Североатлантическом альянсе в марте, подчеркивая, что он представляет восточный фланг НАТО. Но за долгое время его открыто поддержала только Венгрия.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет Рютте.

В настоящее время Рютте временно исполняет обязанности премьер-министра Нидерландов и должен покинуть свой пост в ближайшие недели, как только будет сформировано новое правительство страны. Нынешний генсек НАТО, норвежец Йенс Столтенберг, который занимает этот пост с 2014 года, покинет его осенью в этом году.



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