США оштрафовали турецкого авиаперевозчика за чартерные рейсы в Россию

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США наложило штраф в размере 285 тыс долл на турецкую компанию Sapphire Havacilik за выполнение не менее двух чартерных рейсов в Россию на самолете американского производства Gulfstream. Об этом сообщает Flightglobal.

Согласно информации, компания 13 октября прошлого года совершила рейс Gulfstream (TC-GLF) из Стамбула в Тюмень с двумя гражданами России. Самолет также использовался для транспортировки гражданина России с Мальдивских островов в Москву примерно 21 января этого года.

Оплата в пользу Air Sapphire была произведена через нероссийского постороннего чартерного брокера, но американское бюро утверждает, что оба рейса контролировали российские граждане или чартерные.

Бюро промышленности и безопасности объяснило, что компания временно реэкспортировала производимые в США самолеты в Россию без лицензии и этим нарушила экспортный контроль за авиационными товарами.

В итоге компания призналась в своем нарушении в рамках мирового соглашения, сотрудничала и помогала в расследовании.

"Не имеет значения, использует ли гражданин России другой паспорт – например, кипрский, как это было в этом случае. Пусть это станет уроком для чартерных брокеров и операторов во всем мире: если вы будете способствовать таким путешествиям, нарушая наши правила, вы можете заплатить высокую цену", – заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.