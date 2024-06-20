Закон "об иноагентах" в Грузии заморозил евроинтеграцию

В Грузии считают, что отношения страны с Европейским Союзом сейчас переживают тяжелый период после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и это заморозило европейскую интеграцию для Тбилиси. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

По его словам, интеграция в ЕС требует единодушия и в стране "уже слышали публичное заявление ряда лидеров о том, что они будут против начала переговоров о присоединении Грузии к ЕС".

Герчинский подчеркнул, что принятие этого закона "несомненно негативно повлияло на перспективы прогресса Грузии".

"Принятие этого закона заморозило европейскую интеграцию Грузии", – подчеркнул он.

Посол добавил, что это происходит на фоне начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы, и это "невероятно больно видеть", когда ЕС продвигается с Украиной и Молдовой, а с Грузией дело фактически остановлено.

В ЕС неоднократно говорили, что закон "О прозрачности иностранного влияния" будет иметь неблагоприятный эффект на европейские стремления Грузии.

На следующей неделе ЕС обсудит результаты изменений: сначала на уровне министров иностранных дел, а через несколько дней – на уровне лидеров. Президенты и премьер-министры обсудят и решат, что будет делать ЕС в ответ на события в Грузии.