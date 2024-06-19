Последнее обновление: 19.06.2024 13:16

К финальному коммюнике Саммита мира присоединилось новое государство

К финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира, прошедшего на выходных в Швейцарии, присоединились Антигуа и Барбуда. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он пояснил, что страна не участвовала в Саммите мира, но теперь вовлечена в процесс достижения справедливого мира вместе с другими участниками.

"Малые островные государства также испытывают влияние российской агрессии, в частности в сфере продовольственной и экологической безопасности. Их участие в имплементации нашей формулы не менее важно, чем вклад Европы или Америки", – отметил Жовква, которого цитируют украинские СМИ.

Принятое на саммите коммюнике открыто для подписания новыми государствами и организациями.

В то же время на днях свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания, а также Руанда.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование