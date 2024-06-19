Саммит НАТО сосредоточится на укреплении долгосрочного успеха Украины

Решения на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, будут способствовать успеху Украины в войне с РФ. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Энсом Столтенбергом после встречи в Вашингтоне.

По его словам, в будущем США и союзники по НАТО хотят сделать Украину успешной, чтобы она крепко стояла на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане, и это именно то, что они помогают сделать Киеву.

"Саммит (НАТО в Вашингтоне) будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины... Решения, которые примут на саммите, будут способствовать этим усилиям, и больше будет сказано через несколько недель (во время саммита)", – отметил Блинкен.

Он напомнил о двустороннем соглашении по безопасности между Украиной и США, которое подписали несколько дней назад, и выразил ожидания, что до саммита НАТО около 20 стран – а может, и больше – заключат двусторонние соглашения по безопасности с Киевом.

Госсекретарь США также отметил, что Соединенные Штаты усиливают санкции против России, чтобы с помощью этого давления заставить ее прекратить агрессию, и среди прочего они обращают внимание на страны, которые поддерживают оборонный комплекс РФ.

"Около 70% станков, которые импортирует Россия, происходят из Китая; 90% микроэлектроники – из Китая. И это позволило РФ поддерживать оборонную отрасль и войну. Поэтому это должно прекратиться", – отметил Блинкен.

Ранее он заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить прокладывание "моста" к членству Украины в Альянсе.