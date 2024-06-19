Последнее обновление: 19.06.2024 12:53

В парламентском комитете Швейцарии поддержали непрямые поставки оружия в Украину

В парламенте Швейцарии хотят разрешить непрямые поставки оружия в Украину – Комитет по вопросам политики безопасности государства предложил внести изменения в закон, который сейчас препятствует такому экспорту. Об этом сообщило издание Blick.

Член Национального совета Швейцарии Зайлер Граф рассказала журналистам, что большинство членов комитета хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы позволить косвенный экспорт вооружения в Украину.

По ее словам, соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение Национального совета страны.

В СМИ отметили, что предложение о непрямых поставках оружия во время голосования в комитете поддержали 10 депутатов, еще 10 высказались "против", остальные четверо воздержались. Окончательное решение приняла глава комитета Зайлер Граф.

В то же время неизвестно, сохранится ли это большинство на пленарных заседаниях парламента и правительства страны.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование