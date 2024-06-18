Последнее обновление: 18.06.2024 13:49

В США призвали дать оппозиции Беларуси статус постоянного наблюдателя при ООН

Сенаторы Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) направили письмо постоянному представителю США при ООН Линде Томас-Гринфилд с просьбой работать над предоставлением оппозиции Белоруссии статуса постоянного наблюдателя при всемирной организации. Об этом пишет газета Politico.

"Поддержка заявки на получение статуса постоянного наблюдателя от белорусского демократического движения в ООН станет недвусмысленным сигналом о том, что правительство Беларуси не выполнило своих обязательств по содействию созданию мирной, безопасной, демократической и процветающей среды для белорусского народа", - полагают Шахин и Уикер.

Постоянные наблюдатели при ООН могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации. Многие региональные и международные организации участвуют в качестве наблюдателей в работе Генассамблеи ООН и ее ежегодных сессий.



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