Швейцария намерена обсудить итоги Саммита мира с РФ и Китаем

Швейцария общается с Россией и собирается обсудить итоги Саммита мира, который прошел 15-16 июня, с РФ, КНР и другими странами, которые не принимали в нем участия. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции по итогам Саммита мира.

В ответ на уточняющий вопрос, о чем конкретно пойдет речь, глава МИД попросил понять, что он не будет говорить об этом более конкретно, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", – отметил Кассис.

По его словам, во время подготовки саммита Швейцария увидела невозможность осуществить намерения присутствия РФ в мирном процессе с самого начала, однако было дано обещание, что ее привлекут, когда придет время.

"Поэтому сейчас вопрос заключается в том..., когда мы сможем сделать этот шаг, и какой путь будет использован, потому что не все пути, которые мы можем представить сегодня, позволят России участвовать", – сказал он.

Кассис отметил, что подавляющее большинство решений, которые приняли, не могут быть приняты без участия РФ. Он назвал сигналом для стран-участниц Саммита мира заявление лидера Кремля Владимира Путина перед его проведением.

"И его заявление полностью противоречит тому направлению, которое хотят принять другие страны", – отметил глава МИД.

Он добавил, что Швейцария подробно обсудит результаты Саммита с другими странами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем", добавив, что КНР и Бразилия могут пойти другим путем, и речь идет также о поиске способа объединить эти разные подходы.