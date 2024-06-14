Последнее обновление: 14.06.2024 18:55

Ереван направил Минску ноту протеста из-за высказываний Глаза

Ереван направил Минску ноту протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Анатолия Глаза. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Армянская сторона расценила высказывания Глаза как вмешательство во внутренние дела республики.

«Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении, опубликованном в Telegram-канале.



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