Ереван направил Минску ноту протеста из-за высказываний Глаза

Ереван направил Минску ноту протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Анатолия Глаза. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Армянская сторона расценила высказывания Глаза как вмешательство во внутренние дела республики.

«Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении, опубликованном в Telegram-канале.