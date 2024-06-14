Последнее обновление: 14.06.2024 12:35

Пентагон продлил контракт с компанией Маска на использование Starlink в Украине

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине. Об этом Bloomberg сообщила пресс-секретарь Командования космических систем США Бонни Пойндекстер.

Контракт будет действовать еще шесть месяцев – до 30 ноября, его стоимость составила $14,1 млн.

"Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудованию и поддержке клиентов на согласованных условиях", – сказала она.

Это лишь часть контрактов на $2,5 млрд, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников. SpaceX также участвует в новом раунде торгов, конкурируя с United Launch Alliance – совместным предприятием Lockheed Martin Corp. и Boeing Co.



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