Литва продлила закрытие эфира для белорусских СМИ

Белорусские и российские телевизионные каналы, а также радиостанции будут по-прежнему лишены эфира в Литве. Такое одобренное правительством решение принял Сейм республики.

На пленарном заседании за предложение проголосовали 99 депутатов, 3 воздержались, никого против не было.

Запрет вводится на неопределенное время. Как указано в решении парламента, он будет действовать до тех пор, пока в утверждаемой Сеймом стратегии Беларусь и Россия будут фигурировать как страны, от которых исходит угроза национальной безопасности балтийской республики.

В сентябре 2022 года парламент лишил ТВ и радио Беларуси и РФ эфира в Литве на два года. Запрет должен был действовать до октября 2024 года.