Премьер-министр Армении Никол Пашинян никогда не посетит Беларусь при Лукашенко. Об этом он заявил в парламенте.

"Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году - прим.), поощрял, верил, желал победы Азербайджану. А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Беларуси в формате ОДКБ? Разве вы не говорите о достоинстве, принципиальности? Хочу заявить, что никогда больше не буду посещать Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко. И вообще ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь", - сказал Пашинян, которого цитируют армянские СМИ.

Лукашенко в рамках визита 15-17 мая в Азербайджан посетил Нагорный Карабах. Тогда он заявил, что Минск и Баку "одинаково понимают мир и то, куда он движется", а также предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву содействие в послевоенном восстановлении Карабаха.