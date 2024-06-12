США ввели широкий пакет санкций в отношении России, в том числе физлиц и юрлиц из Беларуси

Соединенные Штаты 12 июня резко расширили санкции против России. Совместные усилия Минфина и Госдепартамента направлены против более 300 физических лиц и организаций как в России, так и за ее пределами. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Санкционные списки пополнили более 30 физических лиц и свыше 200 компаний из России и Китая, помогающих Кремлю уклоняться от санкций.

Ограничения касаются физических и юридических лиц из России, Беларуси, Болгарии, Британских Виргинских островов, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Турции и ЮАР.

Также ведомство увеличило список российских организаций, за сотрудничество с которыми будут вводиться вторичные ограничительные меры.

Санкции распространяются на пять российских банков – Промсвязьбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк и ВТБ Капитал Холдинг, а также их зарубежные представительства.

Сегодняшние действия США также наносят удар по путям поставки материалов и оборудования в РФ из третьих стран.

Министерство финансов сообщило, что благодаря новым ограничениям иностранные финансовые учреждения, предоставляющие услуги российскому военно-промышленному комплексу, могут столкнуться с вторичными санкциями.

Санкции, в частности, ограничат возможности российского военно-промышленного комплекса пользоваться американским программным обеспечением и услугами в сфере информационных технологий.

"Мы повышаем риски для финансовых институтов, взаимодействующих с российской военной экономикой, устраняем пути для уклонения от санкций, а также сокращаем способности России извлекать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и ІТ-услугам", – отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, отвечающего, в частности, за валютные торги. Это фактически означает изоляцию от долларовой системы. Мосбиржа уже объявила, что с 13 июня прекращает торги долларом и евро.

Санкции также затрагивают более десяти транснациональных сетей, оказывающих поддержку российскому производству беспилотников и средств защиты от БпЛА, промышленного оборудования и микроэлектроники.

Кроме того, США принимают меры, призванные ограничить доходы России от сбыта сжиженного газа. Под американские санкции попали проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3" (газовые скважины "Новатека" на Гиданском полуострове), "Газпром Инвест" и семь российских судов для перевозки LNG.

Также в списке "Уралвагонзавод", "Кировэнергомаш", Муромский машиностроительный завод, страховая компания "Согаз", Институты РАН высоких температур и сильноточной электроники.

Введенные ограничения призваны затруднить для России получение важнейших технологий, а также повысить наценки на товары. Пакет, принятый в среду, нацелен на торговлю между Россией и поставщиками для войны на сумму свыше $100 млн.