Последнее обновление: 12.06.2024 17:05

Армения все-таки собирается выйти из ОДКБ

Армения планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

"Выйдем. Мы решим, когда", - сказал Пашинян, которого цитируют СМИ.

Он отметил, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ: "Думаете, вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся".

Напомним, 23 февраля 2024 года Пашинян заявлял, что Армения приостановила свое участие в договоре о коллективной безопасности. Он отметил, что, по его мнению, договор не был выполнен в отношении Армении, в особенности это касается периода 2021-2022 годов.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование