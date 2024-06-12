Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не станет блокировать их. Об этом сообщают Barron's и Bloomberg.

"Никто из венгерских чиновников не будет участвовать в этой деятельности (решениях НАТО по Украине), и никакие венгерские средства не будут использованы, чтобы поддерживать Украину. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", – заявил Столтенберг.

Венгерский лидер объяснил, что не выступает против НАТО и остается его "лояльным" членом. Однако "миротворческое" видение Будапешта относительно российско-украинской войны не совпадает с позицией союзников по блоку.

Генсек НАТО добавил, что принимает позицию Орбана.