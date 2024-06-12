Последнее обновление: 12.06.2024 11:35

В Литве назвали абсурдом осуждение гражданки страны Беларусью за шпионаж

Департамент госбезопасности Литвы в комментарии для СМИ назвал абсурдом осуждение в Минске за шпионаж своей гражданки, которая ранее работала в санатории "Беларусь" в городе Друскининкай.

"КГБ Беларуси, являющийся одной из основных опор режима, предъявил абсурдные обвинения в том, что она (осужденная гражданка Литвы Эляна Романаускене - прим.), проживая в Литве, нанесла ущерб национальной безопасности республики", - говорится в сообщении.

Как отметил департамент, предъявленные обвинения не соответствуют действительности.

Напомним, Минский городской суд 11 июня признал гражданку Литвы виновной по ст. 358-1 УК ("агентурная деятельность"), назначив ей наказание в виде шести лет лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме. По информации государственных СМИ, ее обвинили в "неоднократном предоставлении информации о прибывших на отдых гостях, в том числе высокопоставленных белорусских чиновниках". Утверждается, что она предположительно была завербована литовскими спецслужбами более 10 лет назад.

Как ранее сообщало литовское издание 15min, Романаускене могли задержать еще в прошлом году, когда она возвращалась в Литву из Беларуси, где гостила у родственников.

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