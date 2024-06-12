Последнее обновление: 12.06.2024 11:35

Туск подтвердил задержание в Польше 10 обвиняемых в саботаже и диверсиях

В Польше за последние недели задержали 10 человек по подозрению в саботаже и совершении диверсий в стране. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на заседании с главами воеводств, которое прошло в Белостоке.

"За последние недели арестованы 10 человек, непосредственно участвовавших в диверсиях и саботаже в Польше", - сказал Дональд Туск, которого цитирует портал Wirtualna Polska.

Первым об их задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности (польской спецслужбы) сообщил министр внутренних дел Томаш Семоняк.

В конце мая польские спецслужбы задержали трех человек, одного поляка и двух граждан Беларуси, по подозрению в совершении недавних поджогов в разных частях страны. В те же дни прокуратура республики предъявила обвинение украинцу, который, по данным следствия, пытался завербовать гражданина Польши для работы на иностранные спецслужбы.



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