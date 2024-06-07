Еврокомиссия подтвердила положительную оценку евроинтеграционных реформ Украины

Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро.

По ее словам, Еврокомиссия может подтвердить, что Украина выполнила требования по проведению реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Мы считаем, что все шаги были выполнены обеими странами... Теперь дело за государствами-членами – продолжить дискуссию относительно следующих шагов. Именно им предстоит принять рамки переговоров", – отметила она.

Писонеро указала, что таким образом Киев достиг необходимых критериев в определенных сферах – антикоррупционной, сферах контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и обеспечения прав нацменьшинств.

Как известно, ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.