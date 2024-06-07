Последнее обновление: 07.06.2024 11:22

Сейм Литвы ужесточил требования к участию в тендерах НАТО

Литовский Сейм 6 июня поддержал предложения президента Гитанаса Науседы к закону о лицензировании участников тендеров НАТО, который уточняет критерии участия компаний в таких тендерах. Об этом сообщают литовские СМИ.

В мае Науседа наложил вето на поправки к закону об основах выдачи деклараций надежности юридическим лицам, желающим участвовать в тендерах стран Североатлантического договора.

Он вернул закон в парламент с предложениями уточнить критерии выдачи деклараций надежности для желающих участвовать в тендерах НАТО.

Среди прочего, участники тендеров и связанные с ними лица не должны нарушать международные санкции или ограничительные меры за последние три года.

За предложение проголосовали 95 членов Сейма Литвы, против – шесть, пять депутатов воздержались во время голосования.

Как пояснил главный советник литовского президента Андрюс Кабишайтис, если бы к участию в тендерах НАТО допустили юридические лица, которые либо сами нарушали санкции, либо связаны с такими нарушителями, это бы "представляло угрозу безопасности государства и общества".

Законопроект, который предлагал исключить из государственных закупок литовских и иностранных поставщиков, включенных в утвержденный правительством список сторонников войны РФ или связанных с ними, Сейм Литвы поддержал еще в апреле.



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