Тайвань запретил экспорт в Беларусь важного компонента для снарядов

Министерство экономики Тайваня приняло решение расширить санкции против России и Беларуси, запретив экспорт в эти страны нитроцеллюлозы – важного компонента для производства снарядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как объясняет тайваньское Минэкономики, нитроцеллюлоза является важным компонентом бездымного пороха и ракетного топлива для боеприпасов и уже подпадает под экспортный запрет в США и Евросоюзе.

"Таким образом, контроль необходим для того, чтобы предотвратить возникновение регуляторной лазейки", – добавили там.

Штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит один миллион тайваньских долларов (почти $31 тысяча). Решение официально вступит в силу 14 июня.