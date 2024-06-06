В Эстонии хотят ограничить покупку недвижимости для граждан Беларуси

Правительство Эстонии обсуждало ограничения покупки недвижимости для граждан России и Беларуси, учитывая потребности безопасности. Об этом сообщает ERR.

Как отметил глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс, такое ограничение обсуждалось, исходя из потребностей безопасности.

"Мы работаем над целью программы действий правительства по снижению риска того, что приобретенная недвижимость может быть использована для разведывательной деятельности, диверсий или любой антигосударственной деятельности", – заявил Ляенеметс.

Министр привел в пример Финляндию, где российский олигарх купил несколько островов, расположенных рядом со стратегически важными для Финляндии объектами, и построил на своей территории вертолетные площадки.