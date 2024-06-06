В США могут пересмотреть помощь Грузии из-за ее антизападного разворота

Соединенные Штаты могут пересмотреть помощь, которую оказывают Грузии, из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападного разворота страны. Об этом сказал при общении с журналистами в среду представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Миллера спросили, как США планируют действовать дальше в отношениях с Грузией, учитывая последние события в стране и откровенно недружественные заявления политиков партии власти.

Представитель сказал, что будет сдержан с ответом, потому что пересмотр отношений с Грузией, который сейчас идет в Госдепе, может означать серьезные изменения политики.

"Речь идет, в частности, об объемах помощи, которые мы предоставляем Грузии – за последние несколько лет бюджетировали примерно 390 млн долларов, сейчас это пересматривается. Это о потенциальных санкциях, визовых ограничениях – что мы анонсировали менее двух недель назад. Сейчас мы исследуем, что делать, как и когда это делать", – рассказал Миллер.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране.

Партия власти "Грузинская мечта" после этого пожаловалась на "шантаж".

В Евросоюзе допустили пересмотр безвиза с Грузией из-за принятия закона об "иноагентах".