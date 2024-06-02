Убитый на границе Литвы с Беларусью контрабандист пытался наехать на пограничника

Глава погранслужбы Литвы Рустам Любаев заявил, что застреленный в субботу вечером контрабандист на границе Литвы и Беларуси пытался наехать на сотрудника погранслужбы.

ПО его словам, у пограничников были данные о том, что авто контрабандиста могло перевозить контрабанду. Кроме того, криминальное прошлое погибшего известно как пограничникам, так и сотрудникам полиции.

«Это житель города Вильнюса, имеющий впечатляющее криминальное прошлое. Он неоднократно судим за различные преступления, в том числе за нарушение государственной границы и хранение акцизных товаров», - сообщил Любаев.

В субботу около 21:00 сотрудники пограничной заставы Падвареняй Вильнюсского погранотряда Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT), имея информацию о случае контрабанды, провели обыск и задержание на подступах к селу Падвареняй Шальчининкского района. Это место находится прямо возле границы с Беларусью. Здесь на дороге был замечен VW Passat. Пограничники потребовали остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованию. Он увеличил скорость и начал убегать. Офицеры VSAT начали преследование.

Двигаясь в этом направлении, беглец, возможно, пытался сбить офицера VSAT. В последний момент он избежал столкновения. По предварительным данным, в случае возникновения опасности для здоровья и жизни и с целью остановить беглеца пограничник произвел один выстрел из своего табельного оружия в колесо автомобиля.

Через некоторое время машина остановилась. Гражданин Литвы был обнаружен на водительском сиденье со смертельным огнестрельным ранением. В машине перевозились пачки предположительно контрабандных сигарет.