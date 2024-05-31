Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Франция запретила израильским компаниям участие в ведущей выставке вооружений

Франция запретила израильским оборонным компаниям участвовать в Eurosatory, одной из крупнейших мировых выставок вооружений. Об этом сообщил представитель Министерства вооруженных сил Франции изданию Politico.

Чиновник отметил, что условия для того, чтобы приветствовать израильские компании на французской выставке, больше не являются приемлемыми в то время, когда президент Франции призывает к прекращению израильских операций в Рафахе.

"В соответствии с заявлениями, сделанными президентом Франции, нам срочно требуется прекращение огня, чтобы обеспечить защиту населения Газы, освобождение всех заложников и полный доступ для гуманитарной помощи", – добавили в ведомстве.

Ранее на этой неделе лидеры ЕС, включая Макрона, осудили израильскую воздушную атаку на палатки беженцев в Рафахе.

Выставка вооружений состоится с 17 по 21 июня в Парижском регионе. По данным AFP, в этом году на Eurosatory в целом зарегистрировалось около 2000 компаний, в том числе 74 из Израиля.

Напомним, министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудили потенциальные шаги против Израиля, если он не выполнит решение Международного суда ООН, обязывающее его немедленно прекратить наступление в Рафахе.

В то время как ряд стран, включая Германию и Австрию, вероятно, будут против антиизраильских санкций, другие страны, такие как Ирландия, Бельгия и Испания, возглавляют усилия, направленные на давление на Израиль с помощью торговых санкций.



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