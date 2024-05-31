Литва может направить военных инструкторов в Украину

Литва готова направить инструкторов для помощи в обучении солдат на территории Украины, если это будет необходимо. Об этом в интервью Bloomberg сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"В случае необходимости Литва, возможно, будет обучать их также в Украине в партнерстве с государствами, которые захотят это сделать", – заявила она.

Шимоните подчеркнула, что Литва тренировала украинских военнослужащих еще до полномасштабного вторжения России.

"Мы готовили их к этому вторжению. И это долгое сотрудничество между нашими и украинскими военными", - отметила премьер.

Она напомнила, что литовские инструкторы сейчас тренируют украинских военных и на территории третьих стран, и в Литве.