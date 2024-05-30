Власти Беларуси готовят амнистию к 80-летию освобождения во Второй мировой войне

Нижняя палата парламента РБ в двух чтениях приняла проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне.

«Согласно предварительным данным при реализации законопроекта амнистия будет применена к 7850 осужденным. Предлагается освободить от наказания и иных мер уголовной ответственности в соответствии со статьями 1 и 3 законопроекта 2090 лиц, от наказания условно на неотбытую часть наказания 800 лиц, от наказания в виде ареста 40 лиц, заменить наказание в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа 260 лицам, сократить срок наказания на 1 год 4550 лицам», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

Основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного совершенным преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказания.

Кроме того, предлагается «сократить срок наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

Также, предлагается применить «амнистию в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные частью 1 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), частями 1 и 2 статьи 350 (Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации) УК, а также которым назначены наказания в виде общественных и исправительных работ».

Предполагается распространить амнистию на лиц, осужденных за проституцию.

Вместе с тем, амнистия не затронет лиц, причастных «к экстремистской и террористической деятельности».