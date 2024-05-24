Последнее обновление: 24.05.2024 09:39

Польша депортировала перевозившего мигрантов белоруса

Польша депортировала 23-летнего белоруса, перевозившего мигрантов в Германию, который был задержан 19 мая на польско-немецкой̆ границе.

«Пограничники увидели, как из его автомобиля выбежали несколько мужчин и направились в сторону Германии. Им удалось задержать одного афганца на польской̆ стороне границы и еще пятерых афганцев — уже на территории Германии», — сообщил а Погранстража Польши.

Белоруса задержали за содействие в незаконном пересечении границы — он признал себя виновным и воспользовался правом добровольно отбыть наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с отсрочкой̆ исполнения на два года, сообщают польские власти.

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