Последнее обновление: 23.05.2024 17:08

Nvidia обгоняет по капитализации весь фондовый рынок Германии

Рыночная стоимость Nvidia Corp. может превысить капитализацию всех торгующихся на бирже компаний Германии, вместе взятых, пишет MarketWatch со ссылкой на данные FactSet.

Капитализация германского фондового рынка по итогам торгов в среду составляла 2,315 трлн евро, или $2,51 трлн. Тем временем цена бумаг Nvidia на предварительных торгах в четверг выросла на 7,4% благодаря сильной квартальной отчетности, до $1019,3 за акцию, что соответствует рыночной стоимости в $2,548 трлн.

Германские компании в прошлом году получили совокупную чистую прибыль в размере 121,56 млрд евро при выручке 2,96 трлн евро. Тем временем чистая прибыль Nvidia за последние 12 месяцев составила $42,6 млрд при выручке в $79,7 млрд.

Nvidia не является крупнейшей по капитализации компанией в мире. Рыночная стоимость Microsoft Corp. составляет $3,2 трлн.

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