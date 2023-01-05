Amazon запланировал сократить более 18 тыс. рабочих мест

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. сократит более 18 тыс. рабочих мест - больше, чем планировалось прежде.

Сокращения станут крупнейшими в истории компании, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"Amazon справлялась с неопределенностью и сложной экономической ситуацией в прошлом, и продолжит делать это, - заявил главный исполнительный директор компании Энди Джесси в обращении к сотрудникам. - Готовящиеся изменения помогут нам реализовать долгосрочные возможности при более благоприятной структуре расходов".

Сокращения коснутся корпоративных сотрудников Amazon, отметил Джесси. В общей сложности они затронут 1,2% глобального штата компании, составлявшего порядка 1,5 млн на конец сентября.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Amazon планирует сократить около 10 тыс. рабочих мест.

Акции Amazon подорожали на 1,7% на дополнительных торгах в среду после появления информации о готовящихся сокращениях. За прошедшие 12 месяцев их стоимость упала на 48%.