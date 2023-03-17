Руководство TikTok начало переговоры о возможной продаже соцсети

Социальная сеть TikTok ведет переговоры о продаже с потенциальными покупателями на фоне заявлений американских властей о запрете приложения в США, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

"Переговоры между TikTok и потенциальными покупателями приложения разгораются. TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные сделки, которые рассматривались и ранее, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", - сообщили источники издания, близкие к компании.

Они не уточнили, с кем именно руководство соцсети ведет переговоры, однако в 2020 году возможное сотрудничество обсуждалось с американской корпорацией по производству ПО Oracle и американской компанией оптовой и розничной торговли Walmart, которые в случае заключения тогда сделки смогли бы взять под контроль дочернюю компанию TikTok в США, пользовательские данные и модерацию контента.

"В четверг, 23 марта, гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле о связях компании с Китаем", - сообщает издание.

Ранее в четверг издание The Hill сообщало, что администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы соцсети TikTok продали свои доли, в противном случае приложение могут запретить в США. Уточняется, что такое требование выдвинул комитет Минфина по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), передает Интерфакс.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных электронных устройств.

В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить приложение. В общей сложности 13 штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, правительство КНР может использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.