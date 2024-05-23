Последнее обновление: 23.05.2024 13:06

Путин на пару дней приедет в Минск

Путин 23-24 мая совершит официальный визит в Беларусь, сообщила пресс-служба Лукашенко.

В ходе переговоров, которые 24 мая пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составах, «стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере».

«В центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы», - говорится в сообщении.

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