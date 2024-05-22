Цены на нефть с утра продолжают снижаться

Цены на нефть продолжают снижаться сегодня утром из-за опасений относительно мирового спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 составляла $82,23 за баррель, что на $0,65 (0,78%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1%) - до $82,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,68 (0,86%), до $77,98 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов понизилась на $0,64 (0,8%), до $78,66 за баррель.