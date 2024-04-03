Цены на нефть выросли на фоне опасений относительно поставок

Цены на нефть выросли из-за беспокойства инвесторов относительно поставок сырой нефти и топлива. Причиной беспокойства являются украинские атаки на российские НПЗ и возможности эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов до $89,09 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 7 центов до $85,22 за баррель.

Оба сорта нефти - Brent и WTI - поднялись на 1,7% во время предыдущей сессии, достигнув самого высокого показателя с октября.