Цены на нефть снижаются третью сессию подряд

Цены на нефть продолжают опускаться днем в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо, причем снижение фиксируется третью сессию подряд.

Так, июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:53 подешевели на $0,80 (0,97%) до $82,08 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,75 (0,95%) и составили $77,91 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 1%, WTI - на 0,8%.