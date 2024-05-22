Последнее обновление: 22.05.2024 16:55

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть продолжают опускаться днем в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо, причем снижение фиксируется третью сессию подряд.

Так, июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:53 подешевели на $0,80 (0,97%) до $82,08 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,75 (0,95%) и составили $77,91 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 1%, WTI - на 0,8%.

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