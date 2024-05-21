СК Беларуси завел уголовные дела на участников выборов в Координационный совет

СК Беларуси возбудил заочные уголовные дела на участников выборов в Координационный совет белорусской оппозиции после того, как КГБ объявил избирательные списки экстремистскими формирования

«Представители экстремистских формирований начали борьбу за «гранты» и организовали псевдовыборы… Всего в противостоянии за позиции в преступной иерархии принимает участие 257 человек, имена которых достоверно известны следователям. Они представляют 12 экстремистских организаций и теперь являются фигурантами уголовных дел. В «послужной» список беглых экстремистов добавились еще 4 статьи Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении СК РБ.

«… уже получена информация о принадлежащих фигурантам объектах недвижимости и имуществе на территории нашей страны. В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия», - отмечается в сообщении.

Участников выборов в КС обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (ст. 357); призывах к санкциям (ст.361); создании экстремистского формирования (ст. 361-1); содействии экстремистской деятельности (ст. 361-4 УК РБ).