Польские фермеры сняли блокаду двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова", сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков, добавили в ГПСУ.

Накануне в пятницу польские протестующие продолжали блокировать движение грузовиков на четырех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей.