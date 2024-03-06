Украина готова к ограничениям в торговле с ЕС для решения спора с Польшей

В правительстве Украины готовы согласиться на определенные ограничения в торговле с ЕС для украинской агропродукции, но ожидают, что Евросоюз прекратит экспортировать сельскохозяйственную продукцию из России.

Об этом в комментарии Financial Times сказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

Качка отметил, что Киев согласен с предложением Брюсселя установить количественные ограничения на импорт в ЕС яиц, мяса птицы и сахара и позволить отдельным странам закрыть рынки для украинских зерновых, за исключением ввоза для транзита.

"Возможно, для переходного периода такой скоординированный подход к товарообороту между Украиной и ЕС – это то, что нужно всем нам... Но относительно пшеницы – проблему для польских фермеров создает не Украина, а Россия", – отметил торгпред.

В связи с этим он выразил ожидание, что страны ЕС запретят импорт российской сельскохозяйственной продукции.

Тарас Качка также отметил, что Россия однозначно причастна к провокационным инцидентам на польско-украинской границе с рассыпанием украинского зерна.

Он напомнил, что Украина согласилась перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через черноморские порты, вместо пути по суше через западную границу, чтобы снизить уровень напряжения.

"Мы добровольно согласились с прекращением экспорта кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы установили новый экспортный рекорд – 15 млн тонн за 2023 календарный год. Поэтому в других странах есть большой спрос. Украина восполнила недостаток в производстве в ЕС", – отметил торгпред.