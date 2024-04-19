Туск призвал фермеров остановить блокаду украинской границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной.

Он признал, что Украина оказалась в крайне сложной ситуации после последней серии российских бомбардировок и ближайшее время может стать решающим для судьбы этой войны, сообщает "Польское радио".

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине... Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", – сказал польский премьер.

Туск подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов независимо от обоснования протестов.

"Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны", – сказал Туск.

Премьер напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. Он сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем фермерам, кто потерял часть своих доходов.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", – сказал Туск.

Он добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако глава правительства не считает, что в этом случае нужны прямые меры принуждения.