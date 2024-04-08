Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 8 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,06 копейки или 0,02%, до 3,2550 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,53 копейки или 0,15% до 3,5132 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 784,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,96 копейки или 0,21% до 4,4910 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,3 млн. юаней.