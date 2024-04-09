Белорусский рубль укрепляется к евро на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара остается на прежнем уровне 3,2550 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Курс евро снижается на 0,27 копейки или 0,08% до 3,5243 рубля при объеме торгов 0,4 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,22 копейки или 0,06% до 3,5114 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 763,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,35 копейки или 0,08% до 4,4894 рубля за 10 юаней при объеме торгов 30,5 млн. юаней.