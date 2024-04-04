Нацбанк РБ и таможня РФ будут бороться с валютными преступлениями

Нацбанк Беларуси и Федеральная таможенная служба РФ подписали протокол о взаимодействии в сфере валютного контроля в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями валютного законодательства обеих стран.

«Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства Республики Беларусь и валютного законодательства Российской Федерации», - говорится в протоколе.

Взаимодействие предусматривает обмен информацией; сотрудничество по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства; проведение совместных аналитических исследований; оказание практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмен опытом и обучение кадров.

Протокол был подписан 15 марта 2024 года в Москве.