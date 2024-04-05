Пенсионерку из Бреста обвиняют в содействии экстремизму за переводы политзаключенным

Следственный комитет РБ передал в прокуратуру уголовное дело на 63-летнюю жительницу Бреста, которую обвиняет в содействии экстремистской деятельности (ч.1 ст.361-4 УК РБ).

Содействие экстремизму пенсионерки сводится к тому, что она «по доброте душевной переводила деньги обвиняемым, чтобы те могли улучшить жилищно-бытовые условия, купить продукты и книги» - «исключительно лицам, совершившим преступления экстремистской направленности», говорится в сообщении ведомства.

«Проще говоря сочувствовала и помогала тем, кто занимался подрывной деятельностью в отношении Беларуси, участвовал в массовых беспорядках, громил городскую инфраструктуру, применял насилие в отношении правоохранителей, публиковал их личные данные в сети Интернет», - подчеркивается в сообщении.

Согласно материалам дела жительница Бреста осуществила около 125 почтовых денежных переводов в адрес не менее 114 лиц на сумму более 1,5 тысячи рублей (примерно $460).

«В социальной сети Facebook женщина состояла в закрытой группе, принадлежащей экстремистскому формированию. В ней публиковались призывы к оказанию материальной помощи лицам, в отношении которых велось уголовное преследование за участие в экстремистской деятельности. Начитавшись выдуманных историй о «тяжелых» судьбах экстремистов, фигурантка переводила деньги на их счета в следственных изоляторах», - сообщает СК.

В марте 2021 пенсионерка писала оскорбления в адрес представителей власти и была привлечена к уголовной ответственности по ст.369 (оскорбление представителя власти) УК РБ. Судом ей назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, так называемая «домашняя химия».