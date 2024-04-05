Продажи новых авто в Беларуси в марте выросли на 28%

Продажи новых авто в Беларуси в марте 2024 года составили 3460 штук, в том числе 255 коммерческих авто, и выросли на 28% по сравнению с февралем и в 2,3 раза по сравнению с мартом 2023 года, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

«Дополнительным фактором роста более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом стали введенные с 1 апреля 2024 года изменения в исчислении утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Беларусь. Вероятность существенного удорожания автомобиля за счет увеличения утильсбора на новые авто явилась стимулом для потребителей, планировавших покупку автомобиля и решивших этот вопрос до вступления в силу новых правил», - говорится в комментарии БАА.

Совокупный показатель продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года составил 8 252 единицы, из которых на легковые авто пришлось 7 613 штук и 639 на LCV. По отношению к первому кварталу прошлого года рынок вырос на 131%.

Доля продаж электромобилей по итогам марта составила 5,4% от всех реализованных легковых автомобилей (по итогам прошлого года аналогичный показатель составил 1,9%).